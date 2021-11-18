Журналисты незаконно попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" перед саммитом Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества и развития, который пройдет 28 ноября, рассказали его участникам о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты попросили участников саммита повлиять на украинскую власть.

Об этом сообщает сайт NewsOne.

Письмо от журналистов получили генеральный секретарь ТПП ОЭС Адем Кула, а также представители стран-участниц организации.

Работники СМИ рассказали мировым политикам о давлении украинской власти на независимые СМИ, о фактическом вводе цензуры в Украине, ведь чиновники выводят телеканалы из вещания и блокируют сайты по обычному звонку представителя СБУ.

Также журналисты обратили внимание на регулярные угрозы от представителей радикально настроенных националистических движений.

Сотрудники СМИ попросили страны - участницы ТПП ОЭС оказать влияние на украинскую власть и воспрепятствовать уничтожению свободы слова в стране.

Приводим текст их письма, адресованного Куле.

"Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к проблеме обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как вы знаете, в течение 30 лет независимости в нашей стране произошли позитивные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в сфере независимых медиа. Однако сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное сделанному, в последнее время мы констатируем сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное – во внесудебном преследовании СМИ, что находятся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ, и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также путем незаконного введения санкций власть прекратила работу и грозит полным уничтожением изданий "Страна.ua" и "Шарий.net".

Недавно украинский общественный вещатель – телеканал "UA:Первый" - обвинил Офис Президента Украины в том, что последний "давно и жестко контролирует присутствие депутатов от "Слуги народа" в эфире", а кроме того, "выдвигает условия редакциям телеканала" и "ставит ультиматумы относительно присутствия народных депутатов". По мнению телеканала "UA:Перший", такие действия офиса президента являются "угрозой для свободы слова и независимой журналистики в целом". Также в список СМИ, которые пострадали от действующей власти, едва не попало "Радио "Свобода", и лишь значительный общественный резонанс заставил власти отказаться от выгораживания председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и его сотрудников, которые напали на съемочную группу программы "Схемы".

Не меньшая обеспокоенность и из-за провокаций праворадикальных сил, физических расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти подвергаются все большему осуждению со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

В частности, только в течение последних нескольких месяцев Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвал это решением таким, что противоречит международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместимой с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, вызывающих страх и укореняют общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.)

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021г.).

Иными словами, по нашему мнению, в Украине происходит сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к этим весьма тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда раньше, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Принимая во внимание указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской власти. Надеемся на то, что эта позиция найдет полное понимание с вашей стороны".

Напомним, 20 августа состоялось заседание СНБО, по результатам которого были введены незаконные санкции против Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны".

Впоследствии эти санкции были жестко раскритикованы - как юристами, так и правозащитниками, включая представителей ООН и ОБСЕ, а также журналистских организаций.

Главред "Страны" Игорь Гужва подробно рассказал, почему против него и "Страны" были введены санкции.

Также мы подробно описывали, почему санкции являются незаконными.