Шевченковский районный суд Киева приговорил к трем годам условно участника "ЧВК Семенченко" Константина Никитенко, который признал причастность к обстрелу здания канала "112 Украина" в июле 2019 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на материалы дела.

Никитенко пошел в июле на сделку со следствием. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта.

Согласно материалам дела, организовал обстрел канала "112 Украина" бывший нардеп Семен Семенченко. Он, в свою очередь, также поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко для облегчения операции.

Перед осуществлением теракта Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на автомобиле, далее они на велосипедах направились к зданию "112 канала". Сам выстрел примерно в 03:20 совершил Боровик. Никитенко отвечал за безопасность операции.

Суд приговорил Никитенко к пяти годам лишения свободы. Однако в то же время суд освободил его от отбывания наказания и установил 3 года испытательного срока.

Напомним, в марте 2021 года в СБУ заявила о разоблачении незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она, по утверждению спецслужбы, готовилась к совершению тяжких преступлений. Подозрение в организации ЧВК объявили экс-нардепу Семену Семенченко и агенту НАБУ Евгению Шевченко.

После этого оказалось, что Семенченко подозревают еще и в обстреле телеканала "112 Украина" в 2019 году. "Страна" подробно разбиралась, как и почему имя экс-нардепа Семенченко появилось в деле об обстреле телеканала.