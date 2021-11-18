Сегодня, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 28 лиц, которые являются сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Соответствующий документ №584/2021, который разместили на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, под ограничения попали россияне, которые возглавляют "силовые ведомства" на неподконтрольном Донбассе. Санкции вводятся сроком на три года и предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов и так далее.

Помимо российских граждан в списке числится бывший замначальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, бывший сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев, бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков.

Также в списке указаны "донецкий боевик" Николай Карчук и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие изменений решений Совета нацбезопасности и обороны. Изменения касаются персональных санкций и были приняты на заседании СНБО 15 октября.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении Российской Федерации, который ему предлагали представители Совета национальной безопасности (СНБ).