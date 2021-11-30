В понедельник, 29 ноября, Сенат США провалил голосование за проект оборонного бюджета на текущий финансовый год. Быстрое принятие документа заблокировали республиканцы, которые требуют, чтобы в него внесли 18 поправок, касающихся дополнительных санкций Вашингтона против российского газопровода "Северный поток-2".

Трансляция голосования велась на сайте Сената.

В целом в проект военного бюджета должны включить более 50 поправок, однако республиканцы и демократы разошлись во мнениях, какие именно пункты необходимо пропустить.

В ходе голосования "за" существующий проект выступили 45 сенаторов, "против" - 51. Для его утверждения необходимо 60 голосов.

Сенаторы продолжат обсуждать документ, после чего снова проголосуют. В случае одобрения проект с изменениями должен утвердить Конгресс, а потом подписать президент Джо Байден.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Байден уговаривает Сенат не вводить санкции против "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что по данным Axios, правительство Германии призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2".