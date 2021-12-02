"Госпереворот", которым пугал украинцев Зеленский, сегодня таки начался. Правда, устроила его не Россия и Ринат Ахметов, как предрекал президент, а сборная команда Порошенко и "Нацкорпуса", которые внезапно для всех решили объединить усилия.

Сперва их акции должны были проходить порознь, но потом слились в едином антизеленском порыве. Функционеры лояльных Порошенко партий и движений, "Нацкорпус" и примкнувший к ним "Голос" сначала провели вече на Майдане. А потом вышли к Офису президента.

А ведь не так давно - каких-то два-три года назад - у Билецкого "загоняли" бывшего президента во время его предвыборных акций. Но теперь они объединились против общего врага - Зеленского. Хотя "Нацкорпус" и его сначала поддерживал: особенно, когда Арсен Аваков был министром внутренних дел.

Но вернемся к "Вагнер-майдану" - так его можно назвать из-за того, что поводом стала история с провалившейся операцией по россиянам, воевавшим против Украины на Донбассе.

Истории этой больше года, но протесты начали качать после выхода расследования "Биллингкет" и обвинений со стороны экс-начальника ГУР Василия Бурбы. Когда стало уже точно понятно, что эта операция действительно планировалась, но по приказу из Офиса президента была остановлена и впоследствии - провалена.

Но главное - медийной площадкой для "зрады" стал телеканал Рината Ахметова, который перешел в оппозицию президенту. То есть против Зеленского начал вызревать широкий фронт оппозиционеров промайдановского крыла - как умеренного, так и радикального.

Причем именно радикальная часть будет в этом тандеме курировать улицу. Там уже провозгласили создание нового "Комитета оппозиции" и выдвинули конкретные требования: перевыборы Рады, отставка Ермака и Зеленского.

Понятно, что требования невыполнимые. Но теперь тему отставки Зеленского или его импичмента будут раскачивать в информационном поле - что также будет бить по рейтингу Зеленского.

При этом видно, что протест организован так, чтобы сбить любые разговоры об участии России в "дестабилизации", на что напирают у Зеленского. Митинг вышел максимально антироссийским, президента обвиняли едва ли не в попытке подписать капитуляцию с Путиным и пообещали, что "этого не позволят". Также агрессивно продвигался нарратив, что "Зеленский это Янукович".

Поэтому президенту будет трудно продать эту историю американцам как "пророссийский госпереворот".

На деле начался очередной националистический майдан, где украинцам предлагается выбрать между Порошенко и его лайт-версией в виде Зеленского.

Именно поэтому, кстати, не стоит ожидать массовой поддержки этим уличным акциям. Сегодня там было что-то около тысячи человек, а если вспомнить антикапитулянтские митинги двухлетней давности, то на них собиралось тысяч 5-7 человек.

То есть украинцев мало интересует возвращение во власть Турчинова и других адептов "партии войны", который подавляющим большинством избирателей отстранили от руля весной 2019 года.

Но потенциально угрожающим фактором для Зеленского сегодняшние события могут стать - особенно ввиду объединения "азовских" и порошенковских националистов. Улица станет фоном давления на Зеленского со стороны политических и бизнес-элит, которые считают, что президент уже совсем потерял берега.