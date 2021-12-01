Информацию о подготовке анонсированного президентом Владимиром Зеленским государственного переворота, который якобы должен был произойти в первых числах декабря, Служба безопасности Украины обнародует через несколько недель. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. При этом он добавил, что будут изложены "интересные новости".

"Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что нас всех ждут интересные новости", - сообщил Давид Арахамия.

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона 26 ноября заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю.

Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на источники, заявил, что историю с "госпереворотом Ахметова" президент придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму.

Также мы писали, что киевляне говорят о "госперевороте", который анонсировал Зеленский.

Отметим, что сегодня Зеленский во время выступления в Раде не сказал ни слова о якобы запланированном на сегодня госперевороте.