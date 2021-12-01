Социологический опрос показал, что 58,2% украинцев не поддерживают выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок, поддерживают - 34,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Итак, большинство респондентов не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок в 2024 году.

58,2% - не поддерживают;

34,4% - поддерживают;

1,2% - считают, что до следующих выборов еще слишком много времени;

6,3% - не определились с ответом.

Кроме того, большинство опрошенных украинцев негативно высказались касаемо дистанционного онлайн-голосования, о котором недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

65,9% - негативно относятся к онлайн-выборам;

29% - положительно;

5,1% - не определились с ответом.

Между тем, несмотря на то, что среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет.

Кроме того, КМИС узнал мнения украинцев касаемо эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего в случае возможного вторжения России и отношения к возможному введению военного положения.

51,6% - Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий;

35,9% - верят в эффективную работу действующего президента в случае вторжения;

12,5% - не определились с ответом.

При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживают это – 58,1%.

Мнения и взгляды респондентов по поводу того, кто из украинских Президентов был лучшим главнокомандующим и руководителем внешней политики имеют следующую статистическую разницу:

22,8% - опрошенных назвали лучшим - Л. Кучму;

21,9% - П. Порошенко;

8,3% - В. Зеленского;

12,2% - В. Януковича;

4% - В. Ющенко;

8,5% - Л. Кравчука;

22,3% - не определились с ответом.

На вопрос, кто из украинских Президентов лучше справлялся с обязанностями руководителя внешней политики больше всего респондентов называли:

25% - П. Порошенко;

23.4% - Л. Кучму;

8% - В. Зеленского;

6,2% - В. Януковича;

6,3% - В. Ющенко;

11,8% - Л. Кравчука;

19,2% - не определились с ответом.

Напомним, ранее мы писали о том, что если бы во втором туре президентских выборов встретились нынешний президент Владимир Зеленский и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, победа была бы за последним.

Между тем, "Страна" анализировала, почему Разумков побеждает Зеленского во втором туре, и что влияет на рост и падение рейтинга потенциальных оппонентов.