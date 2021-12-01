Почти 60% украинцев не поддерживают поход Зеленского на второй президентский срок
Социологический опрос показал, что 58,2% украинцев не поддерживают выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок, поддерживают - 34,4%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Итак, большинство респондентов не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок в 2024 году.
- 58,2% - не поддерживают;
- 34,4% - поддерживают;
- 1,2% - считают, что до следующих выборов еще слишком много времени;
- 6,3% - не определились с ответом.
Кроме того, большинство опрошенных украинцев негативно высказались касаемо дистанционного онлайн-голосования, о котором недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский.
- 65,9% - негативно относятся к онлайн-выборам;
- 29% - положительно;
- 5,1% - не определились с ответом.
Между тем, несмотря на то, что среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет.
Кроме того, КМИС узнал мнения украинцев касаемо эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего в случае возможного вторжения России и отношения к возможному введению военного положения.
- 51,6% - Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий;
- 35,9% - верят в эффективную работу действующего президента в случае вторжения;
- 12,5% - не определились с ответом.
При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживают это – 58,1%.
Мнения и взгляды респондентов по поводу того, кто из украинских Президентов был лучшим главнокомандующим и руководителем внешней политики имеют следующую статистическую разницу:
- 22,8% - опрошенных назвали лучшим - Л. Кучму;
- 21,9% - П. Порошенко;
- 8,3% - В. Зеленского;
- 12,2% - В. Януковича;
- 4% - В. Ющенко;
- 8,5% - Л. Кравчука;
- 22,3% - не определились с ответом.
На вопрос, кто из украинских Президентов лучше справлялся с обязанностями руководителя внешней политики больше всего респондентов называли:
- 25% - П. Порошенко;
- 23.4% - Л. Кучму;
- 8% - В. Зеленского;
- 6,2% - В. Януковича;
- 6,3% - В. Ющенко;
- 11,8% - Л. Кравчука;
- 19,2% - не определились с ответом.
Напомним, ранее мы писали о том, что если бы во втором туре президентских выборов встретились нынешний президент Владимир Зеленский и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, победа была бы за последним.
Между тем, "Страна" анализировала, почему Разумков побеждает Зеленского во втором туре, и что влияет на рост и падение рейтинга потенциальных оппонентов.