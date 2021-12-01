Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием "Героя Украины" и медалью "Золотая звезда" добробатовца, который рассказывал (якобы "в шутку) о кормежке волков костями детей.

Речь о командире первой штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрие Коцюбайло.

Весной 2021 года Коцюбайло заявил, что в Авдеевке их подразделение своеобразным способом поддерживает боевой дух - держит волка в клетке возле комендатуры. Добробатовец "пошутил", что волка кормят "костьми русскоязычных детей".

Его мысли насчет кормежки волков детскими костями приводила американская газета New York Times в публикации за 20 апреля:

"В Авдеевке добровольческое подразделение ультранационалистического Правого сектора Украины держит домашнего волка в клетке возле офиса командира. Командир Дмитрий Коцюбайло - его боевой псевдоним Да Винчи - шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей", - пишет New York Times.

Напомним, сегодня Зеленский выступил в Раде, после чего начал присваивать звания и награды. Первую награду получил Коцюбайло.

Ранее мы подробно рассказывали, что в апреле на фоне заявлений о стягивании российских войск к границам Украины и обострении на Донбассе The New York Times опубликовало материал, в котором рассказывало, как члены организации "Правый сектор" в нарушение минских договоренностей ведут минометные обстрелы. Корреспондент NYT взял интервью у Дмитрия Коцюбайло. Подробно о том, что написано в материале американской газеты ранее рассказывала "Страна".