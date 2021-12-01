Пока президент Владимир Зеленский в среду, 1 декабря, выступал с посланием в Верховной Раде, к Офису президента стянули силовиков и автозаки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Кроме того, на Банковой стоит коммунальный транспорт, в котором сидят полицейские.

Напомним, "Страна" писала о том, что на пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что люди олигарха Рината Ахметова обсуждают с Россией госпереворот в Украине 1-2 декабря.

"Страна" подробно писала о том, что будет происходить в Киеве в день обещанного Зеленским "госпереворота" и публиковала расписание мероприятий и запланированных на 1 декабря акций протеста.

Также мы сообщали, что утром в день "госпереворота" под Радой собирались ФОПы, а центр Киева был заполнен спецназом.

А в 10:00 в Верховной Раде стартовало выступление президента Владимира Зеленского с посланием к Раде. Впрочем, во время своей речи он ничего о государственном перевороте не говорил.

"Страна" в обновляемом материале рассказывает о том, что происходит в "день госпереворота" на улицах Киева.