Утром в среду, 1 декабря, - в день обещанного Владимиром Зеленским госпереворота, о котором он заявил на пресс-марафоне на прошлой неделе, правительственный квартал усиленно охраняют силовики. Под зданием парламента на митинг собираются ФОПы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Правительственный квартал заполнен спецназом и автозаками. Силовики дежурят на каждом перекрёстке. Досматривают все грузовые автомобили. Но по состоянию на сейчас движение по Институтской в районе парламента пока не перекрыто.

Под Радой, тем временем, собираются на свой митинг ФОПы. Они требуют принять законопроект 5866. Этим законопроектом отменяется обязательное введение кассовых аппаратов.

По словам организаторов протеста, если их требование не будет выполнено они начнут требовать отправить президента Владимира Зеленского в отставку.

Напомним, "Страна" писала о том, что 1 декабря в Раде с посланием выступит Владимир Зеленский.

Также мы писали, о том, что будет происходить в Киеве в день обещанного Зеленским "госпереворота".