Президент Украины Владимир Зеленский, как и ожидалось, намерен выступить в Верховной Раде 1 декабря. Об этом говорится в письме главы государства, адресованном спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

В письме президента от 22 ноября указано, что его выступление с трибуны Верховной Рады будет касаться "внутреннего и внешнего положения Украины".

Напомним, выступление Владимира Зеленского в парламенте ранее анонсировалось "слугами народа". В частности, глава фракции Давид Арахамия заявлял, что "в декабре будет программная речь Президента в парламенте. Ежегодное обращение к нации. Я думаю, что там он расскажет гораздо больше (о результатах деятельности)". Однако тогда Арахамия не называл даты выступления.

Как сообщалось, 10 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу. В нем глава государства призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и поднял несколько политических тем, обращение подробно проанализировала "Страна".

Также мы сообщали, что в Раде считают, что выборы в парламент должны состояться раньше президентских, но Зеленский может все поменять.