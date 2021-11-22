Народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что очередные парламентские выборы должны состояться осенью 2023 года.

Об этом сообщают Украинские новости.

"Мое личное мнение, что парламентские выборы должны проходить в 2023 году", - сказал он.

Гетманцев считает, что выборы должны пройти в 2023 году, если не будет какого-либо другого решения Конституционного Суда по поводу трактовки коллизии в Основном законе.

По мнению нардепа, 2023 год в существующих реалиях - наиболее легитимный для проведения очередных выборов.

"Мы должны с вами говорить о легитимности пребывания действующего парламента во власти, а не о рейтингах. Рейтинги - это результат нашей работы, и если они будут невысокими - значит такой наш результат. Мы никогда не говорили, что будем ориентироваться на рейтинги, а не на мнение народа", - ответил Гетманцев на вопрос о том, не скажется ли негативно на рейтинге "Слуги народа" то, что выборы в парламент пройдут раньше президентских.

В то же время глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк считает, что парламентские выборы должны состояться осенью 2023 года, однако действующая власть может попытаться их провести после президентских в 2024 году.

"Я считаю, что не существует коллизии. Конституция Украины достаточно четко дает определения, когда будут выборы, они должны состоятся в конце октября 2023 года", — сказал он.

Все остальные варианты Железняк назвал "креативным трактованием Конституции".

"Если у власти будет достаточно высокий рейтинг для того, чтобы Президент избрался на второй срок, то, я думаю, что в какой-то момент мы увидим подачу депутатов Рады в Конституционный Суд, чтобы там уже расшифровали нормы Конституции, чтобы были сначала президентские, а потом парламентские", — рассказал депутат.

По словам нардепа, если вышеуказанного не произойдет, то выборы пройдут согласно графику осенью 2023 года.

Согласно ст. 77 Конституции, очередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Рады. Таким образом, выборы должны состояться осенью 2023 года.

В то же время в ст. 76 указано, что срок полномочий парламента - пять лет. Учитывая, что парламент избирался летом 2019 года на внеочередных выборах, выборы должны состояться осенью 2024 года.

Очередные выборы Президента должны состояться весной 2024 года, следовательно, парламент будет избираться до или после выборов главы государства, что может повлиять на рейтинги партий.

Ранее мы писали о том, как Рада и Конституция могут обнулить шансы Владимира Зеленского на второй срок.

Кром этого, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в середине июня текущего года, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". При этом что касается президентской политсилы, которая набрала на прошлогодних выборах 43%, ее рейтинг значительно снизился - до 30,5%. И отрыв от второй по популярности партии - "Оппозиционная платформа-За жизнь" сильно сократился.