Президент получил меньше, чем сотрудники Офиса президента. Фото: "Страна"

За октябрь президент Украины Владимир Зеленский, который владеет дорогущей итальянской виллой, с учетом налогов заработал 28 тысяч гривен (чуть больше тысячи долларов).

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак за этот месяц заработал 46,7 тыс. гривен (около 1 700 долларов), а пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров - в два раза больше, чем Зеленский, 58 тыс. гривен (более 2 000 долларов).

Об этом со ссылкой на ответ Государственного управления делами сообщает издание "Украинские новости".

Президенту зарплата начисляется в сумме должностного оклада без каких-либо надбавок и премий.

Из начисленной заработной платы были оплачены налоги и сборы на сумму 5460 гривен. Таким образом, глава государства получил за прошлый месяц 22 540 гривен зарплаты. При этом зачисления надбавок и премий к зарплате президента Украины не полагается.

Ермаку за октябрь начислили 46 705 гривен зарплаты, из которых:

  • 17 100 гривен составил должностной оклад,
  • 513 гривен - надбавка за выслугу лет,
  • 3 420 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений,
  • 17 100 гривен - надбавка за интенсивность труда,
  • 2 338 гривен - командировочные,
  • 6 234 гривни - другие выплаты (премия, индексация).

После удержания 9 107 гривен налогов и сборов Ермак получил 37 598 грн за прошлый месяц. Его заместителям начислили от 38,2 тыс. до 60,5 тыс. гривен зарплаты.

Никифоров же заработал в октябре 58 084 гривны, из которых:

  • 27 187 гривен составил должностной оклад,
  • 23 109 гривен - надбавка за интенсивность труда,
  • 7 788 гривен - другие выплаты (премия, индексация).

После удержания налогов и сборов 11 326 грн пресс-секретарь Зеленского получил на руки 46 758 гривен.

 

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