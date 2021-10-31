Власть должна не ждать следующего бюджетного года, а оперативно, уже на следующей неделе, рассчитать алгоритм, который позволит повысить всем врачам, работающим в больницах "красной зоны", зарплату. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко в эфире программы "Шустер Live".

По его словам, если регион входит в "красную зону", автоматически должен включаться алгоритм повышения зарплаты не только тем врачам, которые спасают больных коронавирусом, но и всем остальным, работающим в этих же больницах и находящихся в зоне риска.

"Все наши врачи находятся в группе риска: кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Больше конечно те, кто работает в инфекционных отделениях. Но немалый риск несут и другие врачи - хирурги, анестезиологи, урологи. И они совершенно справедливо ставят вопрос: а что же нам делать? Наша фракция поддержит, и я убежден, что все фракции должны проголосовать за то, чтобы внести изменения в бюджет и увеличить зарплату врачам. Потому что, иначе у нас будет все, но у нас некому будет лечить. Я буду выступать за это на следующей неделе", - сказал Юрий Бойко.

Он также назвал дикостью ситуацию, когда задолженность по зарплате врачам уже более 100 млн гривен по стране. Сейчас нужно, как можно быстрее закрыть, и любое правительство должно это сделать, задолженность по зарплате.

Бойко считает, что власть провалила подготовку к новому витку эпидемии, потеряв как минимум полгода, хотя о появлении нового штамма коронавируса предупреждали специалисты. И сейчас, когда ситуация в медицине критическая, нужно принимать волевые решения.

Напомним, эфир "Свободы слова" прошел в непривычном формате. Телеведущий Савик Шустер заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Однако традиционный пятничный эфир своего шоу "Свобода слова Савика Шустера" не отменил, вместо этого провел шоу из дома в Италии