Президент Владимир Зеленский, выступая 1 декабря в Раде с посланием, заявил, что в следующем году в Украине стартует "большая термомодернизация" - речь о программе по утеплению домов, детсадов, больниц, школ и т.д.

"В 2022 году приступим к большой термомодернизации. Планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и позволит нам впервые получить настоящую энергетическую независимость", - сказал Зеленский.

Какой общем бюджетных средств будет спущено на эту программу Зеленский не уточнил.

Напомним, во время выступления Владимира Зеленского с посланием к Раде "слуги народа" аплодировали после каждой его фразы, чтобы не дать оппозиции помешать ему заявлять о "перемогах".

Также мы писали о том, что в ходе выступления 1 декабря президент Владимир Зеленский пообещал за два года построить более 800 мостов в Украине.

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, пообещал с 1 января повысить среднюю зарплату врачей до 24 тысяч гривен. При этом минимальную зарплату врачей с 2022 года он пообещал поднять до 20 тысяч гривен.