Президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания к Раде в среду, 1 декабря, анонсировал повышение зарплат врачей с 2022 года. По его словам, минимум врачи будут получать 20 тысяч гривен в месяц, а средняя зарплата будет не меньше 24 тысяч гривен.

"Зарплата врачей за год выросла вдвое. С нового года, 1 января, она будет составлять минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в государстве Украина будет 24 тысячи гривен", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что "слуги народа" придумали акустический прием, чтобы не дать оппозиции помешать Владимиру Зеленскому заявлять о "перемогах" во время его послания к Верховной Раде. Они постоянно и безостановочно аплодируют после каждой фразы президента. Такого еще не было на посланиях глав государства в Украине.

Также мы писали о том, что сегодня некоторые "слуги народа" пришли в Верховную Раду слушать послание Зеленского в футболках с надписью "За президента, против олигархов".

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский во время послания пообещал за два года построить более 800 мостов в Украине.