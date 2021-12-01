Инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры не будет касаться людей с российским паспортом.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это наше программное обещание и президент подает от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства", - сказал Арахамия журналистам.

Напомним, выступая 1 декабря в Раде Зеленский заявил, что внесет закон о двойном гражданстве, сделав упор на то, что им смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде.

Напомним, еще в марте глава МИД Кулеба заявил, что в Украине собираются придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею двойного гражданства в Украине, но в мирное время. Сейчас, по его словам, это "сложный вопрос" для Киева из-за российской паспортизации на неподконтрольном Донбассе.

Также мы писали, о чем говорится в законопроектах о двойном гражданстве.

"Страна" следила онлайн за заседанием Верховной Рады Украины 1 декабря, где сегодня выступал президент Зеленский.