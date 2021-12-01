Около трети украинцев воспринимают закон о деолигархизации, который Владимир Зеленский подписал в начале ноября, как популистский шаг власти, направленный на повышение рейтинга. Еще около 20% жителей страны полагают, что этот закон нужен для получения контроля над телеканалами олигархов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 26-29 ноября опросили 1 203 респондента старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что 36% участников опроса воспринимают закон об олигархах как популистский шаг власти, который был ей необходим, чтобы повысить свои рейтинги.

20,7% респондентов считают этот закон попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

Всего около 18% участников опроса высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и что это искреннее стремление к справедливости. 17,5% воспринимают это как попытку Владимира Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами.

Таким образом 74,2% украинцев (36%+17,5%+20,7%) не увидели позитива в решении Зе принять данный закон.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что власть будет делать с "олигархами" в этом и следующем году.

Также мы рассказывали, что в Atlantic Council раскритиковали закон Зеленского об олигархах.