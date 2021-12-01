Украинцы не верят в Зеленского как в эффективного верховного главнокомандующего. Фото: "Страна"

Больше половины украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не способен эффективно выполнять обязанности верховного главнокомандующего в случае вторжения России. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. 

Социологи 26 - 29 ноября опросили 1 203 респондента старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма. 

Оказалось, что 51,6% считают, что Владимир Зеленский не сможет эффективно сработать как верховный главнокомандующий в случае вторжения России. Еще 35,9% участников опроса полагают, что он способен эффективно выполнять обязанности верховного главнокомандующего. 12,5% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос. 

Как украинцы относятся к Зеленскому как к главнокомандующему. Инфографика КМИС

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как при Зеленском пугали вторжением России и почему оно не произошло.

Также мы сообщали, что в Службе внешней разведки РФ заявили, что российского вторжения в Украину не будет.

Кроме того, мы писали, что в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.

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