Больше половины украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не способен эффективно выполнять обязанности верховного главнокомандующего в случае вторжения России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 26 - 29 ноября опросили 1 203 респондента старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма.

Оказалось, что 51,6% считают, что Владимир Зеленский не сможет эффективно сработать как верховный главнокомандующий в случае вторжения России. Еще 35,9% участников опроса полагают, что он способен эффективно выполнять обязанности верховного главнокомандующего. 12,5% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как при Зеленском пугали вторжением России и почему оно не произошло.

Также мы сообщали, что в Службе внешней разведки РФ заявили, что российского вторжения в Украину не будет.

Кроме того, мы писали, что в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.