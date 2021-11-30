Служба внешней разведки России заявила, что США оказывают давление на Евросоюз в вопросе сдерживании России и манипулируют якобы готовящемся вторжением РФ в Украину.

Об этом сказано в заявлении пресс-бюро СВР РФ, которое цитирует ТАСС.

"По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой", - сказано в сообщении.

В СВР утверждают, что Вашингтон и Лондон пытались "посеять панику" на встрече с представителями дипмиссий ЕС в Украине "продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории" и требовали проявить солидарный подход к Украине.

"На встрече в Киеве в адрес государств ЕС был озвучен настоятельный призыв оказать помощь украинской стороне в обеспечении энергией из альтернативных источников. Вашингтон и Лондон попытались возложить на Евросоюз затратные обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране, ветшания ее энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители. Как утверждалось, именно страны ЕС ответственны за то, чтобы предстоящей суровой зимой Украина не утратила окончательно экономическую устойчивость", - заявили в СВР.

В ведомстве считают, что дипломатический корпус стран ЕС в Украине находится в замешательстве и осознает, что Лондон и Вашингтон "искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс".

"Дипломаты видят, что украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в государствах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть. В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера", - резюмировали в СВР.

Напомним, в Службе внешней разведки РФ заявили, что российского вторжения в Украину не будет.

Также сообщалось, что в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.