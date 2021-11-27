Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".

Слова чиновника приводит "РИА Новости".

"Должен всех успокоить: ничего такого не будет... Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США... Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединённых Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь", - добавил он.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Байден пытается отговорить Путина от вторжения в Украину и не исключена их личная встреча.

Кроме того, мы сообщали, что генсек НАТО пригрозил России последствиями в случае военного вторжения в Украину.

Также мы сообщали, что Байден заявил, что "со всей вероятностью" собирается переговорить с президентами Зеленским и Путиным.