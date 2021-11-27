Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил , что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что у супруг работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, а детям не выдают визы. Дипломат назвал подобное поведение Вашингтона политикой по разъединению семей, несмотря на декларируемое уважение к семейным ценностям.

Кроме этого, посол сообщил, что Америка отвергает все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергает запросы на встречи в Конгрессе и отказывается слушать российскую аргументацию.

Напомним, дипломатическая война с высылками дипломатов между Россией и Америкой тянется уже несколько лет, Так, весной 2018 года власти США заявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.

После чего Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и объявила их персонами нон грата.