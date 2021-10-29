Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о продолжающемся дипломатическом кризисе с участием РФ и США. Она заявила, что Вашингтон в ближайшие месяцы требует, чтобы страну покинули 55 россиян.

Ее слова приводит пресс-служба МИД РФ в Facebook.

На встрече с журналистами у Захаровой спросили о ситуации с работой диппредставительств России и США.

"У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом фронте только усугубится", - ответила Захарова.

Дипломатическая война с высылками дипломатов между РФ и США тянется уже несколько лет, Так, весной 2018 года власти США заявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.

В ответ Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и объявила их персонами нон грата.