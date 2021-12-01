В Киеве на площади Независимости продолжается акция под названием "Защити Украину – останови переворот", организованная объединением общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции". Протестующие выдвинули свои требования к власти.

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Страны".

Меморандум митинга, в котором перечислены требования, зачитал со сцены глава "Демократичной сокиры" Юрий Гудыменко.

Сторонники Петра Порошенко и националисты требуют:

уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;

провести перевыборы Верховной Рады;

отставки президента Владимира Зеленского.

После того, как со сцены прозвучали требования, митингующие принялись кричать "Зелю вон!".

Ранее "Страна" рассказывала, как начинался митинг на Майдане. Участники спели гимн Украины, после чего начала работать сцена. На нее поднимались разные ораторы. В числе первых выступила глава партии "Голос" Кира Рудык.

Также мы ведем подробный онлайн событий в Киеве 1 декабря, на которое Зеленский во время своей пресс-конференции анонсировал госпереоврот, якобы готовящийся при участии олигарха Рината Ахметова.