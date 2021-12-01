В Киеве на площади Независимости в 19:00 началась акция под названием "Защити Украину – останови переворот", организованная объединением общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Участники спели гимн Украины, после чего начала работать сцена. На ней уже прошли первые выступления. Среди ораторов появилась глава "Голоса" Кира Рудык.

Организаторы акции обвиняют власть в бездействии по отношению к российской угрозе и коррупции, в преследовании главного редактора сайта "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

К началу мероприятия на Майдане собрались около 700 человек. Среди них сторонники Петра Порошенко и "Нацкорпуса", которые делят общую сцену.

После митинга на площади они намерены направиться к Офису президента.

В связи с проведением акции центральные кварталы столицы перекрыли, в городе много спецназовцев, на Крещатике припарковано более 50 автозаков. А правительственный квартал усиленно охраняют силовики.

"Страна" ведет онлайн с места проведения митинга.