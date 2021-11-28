Бар "Хвильовий", который на днях разгромили ультраправые, обвиняет в этом полицию. И завтра, в понедельник , 29 ноября, бар объявил акцию протеста под МВД. Начнётся митинг в 18.30.

Соответствующее заявление размещено на странице бара в соцсетях.

Бар "Хвильовий" обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому и руководителю киевской полиции Ивану Выговскому с рядом требований. Среди которых - уволить и привлечь к ответственности главу Подольского Управления полиции за бездеятельность и и покрывание преступлений.

"На протяжении ноября подольский бар "Хвильовий", а также клуб на Кирилловской и Closer, страдают от нападений неизвестных лиц. В эту пятницу около 25 мужчин, часть которых была с холодным оружием, ворвались на территорию "Хвильового", совершили нападение на охранников, разбили мебель и окна бара, в котором находились люди, и применили против них слезоточивый газ. И это все при молчаливом согласии полиции.

За эти три недели полиция игнорировала призывы о помощи. Мы обращались в правозащитные органы и до нападений, и во время, и после. Но полиция не только закрывает глаза на преступления, но и потакает им.

Поэтому в понедельник, 29 ноября, мы придем под здание МВД, чтобы обратиться к министру Денису Монастырскому и руководителю киевской полиции Ивану Выгивскому.

Мы требуем:

1. Уволить и привлечь к ответственности председателя Подольского управления полиции Павла Василенко за бездействие и покрывание преступности.

2. Публично отчитываться по делам, которые сейчас открыты. В том числе и по неизвестным нападающим на "Хвильовий" 26 ноября.

3. Публично презентовать системный план восстановления безопасности в Киеве и на Подоле в частности.

Встречаемся 29 ноября в 18:30 под Министерством внутренних дел (ул. Академика Богомольца, 10). Приходите с друзьями!

Мы выходим на протест только с флагом Украины, без политических лозунгов и призываем вас к солидарности.

В то же время мы приветствуем самодельные плакаты и другие мирные творческие проявления на тему наших призывов и требований", - сказано в заявлении бара.

Несмотря на погром бара, заведение сейчас работает в обычном режиме, о чем свидетельствуют публикации в соцсетях "Хвильового".

Напомним, 26 ноября в Киеве радикалы напали на бар HVLV ("Хвильовий"), расположенный на Подоле. По словам представителей заведения, оно подвергается атакам уже третью неделю при полном бездействии полиции.

Полиция позже сообщила, что задержала 12 человек за нападение.