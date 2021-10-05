В понедельник, 4 октября, в киевском ресторане турецкой кухни "Noir" немецкий турист в состоянии алкогольного опьянения вступил в драку с патрульными полицейскими. Теперь ему грозит пять лет лишения свободы.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером, в ресторане турецкой кухни "Noir" на улице Михаила Бойчука в Печерском районе столицы. 44-летний турист отдыхал и обильно употреблял спиртные напитки.

После ужина гость начал неадекватно себя вести, цепляться к гостям и работникам ресторана. Администрация заведения вызвала полицию, но пока патрульные ехали на вызов пьяный гость разбил витрину ресторана.

Приехавшие полицейские попытались успокоить туриста, но он по-русски заявил, что имеет немецкое гражданство и с ним нужно обращаться, как с иностранным гражданином и вступил в потасовку с копами.

В результате патрульные получили синяки и ссадины, а немецкий гражданин был задержан и доставлен в местное управления полиции.

По информации наших источников в МВД, начато расследование по ч.2 ст.345 УК Украины-Умышленное причинение легких телксных повреждений работникам правоохранительных органов и ч.1 ст.296 УК Украины-Хулиганство. Немецкому подданному за дебош и нападение на полицию грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве кавказцы на трех авто выехали на тротуар и подрались с пешеходами, которым это не понравилось.

Также сообщалось, что в Белой Церкви подрались сотрудники Нацполиции.