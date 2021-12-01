Сторонники Петра Порошенко и националисты собрались на Майдане, где развернули плакаты, лозунги на которых были посвящены не только ситуации в стране, но и супруге нынешнего президента Елене Зеленской.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Ермака - в Сибирь", "Сядешь", "Елена, он тебе тоже изменяет", "Изменяй жене, а не стране" - плакаты с такими надписями держат в руках участники акции протеста, которая развернулась к вечеру среды, 1 декабря, на Майдане.

Напомним, националисты и сторонники Порошенко собрались под Офисом президента, чтобы тебовать роспуска Рады и импичмента Зеленскому. "Страна" в режиме онлайн следит за событиями на Майдане.

Как сообщалось, во время пресс-марафона 26 ноября президент Зеленский заявил о государственном перевороте, который планируют провести в первых числах декабря. По его словам, переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые хотят втянуть олигарха в эту историю.

Ранее "Страна" писала о том, что Арахамия анонсировал через несколько недель "интересные истории" от СБУ о госперевороте.

Также мы сообщали, что Зеленский в Раде не сказал ни слова об угрозе "госпереворота", который он сам раньше анонсировал на 1 декабря.