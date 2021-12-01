Сегодня, 1 декабря, в Киеве пройдет акция протеста против президента Украины Владимира Зеленского. На Майдане Независимости уже собралось около 700 человек.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Среди собравшихся на Майдане - как сторонники экс-президента Петра Порошенко, так и Нацкорпус. У них одна сцена и один план проведения акции. Начинают в 19:00, затем направятся к Офису президента.

Организаторы акции пока установили сцену и включили музыку. Лампадками выложили слово "гідність". Движение автомобильного транспорта в центральных кварталах перекрыто.

Дежурит очень много правоохранителей. Только на Крещатике более 50 автозаков. К "госперевороту" сегодня власть подготовилась серьезно.

Помимо нескольких десятков автозаков на Крещатике, правоохранители установили свои машины так, что они очень быстро могут перекрыть улицу - в том числе для пешеходов.

Напомним, на сегодня Нацкорпус анонсировал "акцию-перформанс" на Майдане Независимости "День провокатора" в честь штурма Администрации президента.

Также сообщалось, что 21 декабря на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади Киева прошла акция протеста, участники которой поставили Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака и анонсировали новую акцию на 1 декабря, то есть на сегодня.