Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших во времена Майдана 2014, после чего добрались до Офиса президента Украины.

Там протестующие поставили Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака, а также анонсировали новую акцию 1 декабря.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор пока Ермак будет на своей должности", - заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимает участие около 500-700 человек, среди них - большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Участники марша растянули е большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Напомним, "Страна" также рассказала о том, как убивали на Майдане и что он дал стране. Участники "Революции достоинства" поделились своими воспоминания о событиях 8-летней давности, о периоде, когда погибли десятки протестующих и силовиков и когда в стране начались противоречия между народом.