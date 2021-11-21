На Банковой, куда пришли участники акции в память о погибших на Майдане, снова начались столкновения.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

Участники акции не успокоились после первых попыток и снова пытаются опять прорваться к Офису президента.

Ранее "Страна" сообщала, что участники акции на Банковой попытались прорваться к Офису президента. Но неудачно - их быстро оттеснили силовики.

Над толпой разносится "Зелю геть!". К силовикам со стороны Офиса президента подтягивается подмога.

Участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Они потребовали от полицейских, которые стоят перед территорией ОП, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции так как сегодня день Достоинства и свободы.

Участники протеста не хотели показывать личные вещи правоохранителям и кричали "пропускай".

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимает участие около 500-700 человек, среди них - большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Участники марша растянули большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".