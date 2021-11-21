Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые пройдут маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших во времена Майдана 2014.

Участники шествия направились к мемориалу Героев Небесной Сотни. В марше принимает участие около 500-700 человек.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

В марше принимает участие большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко, которые хотят направиться к Офису Президента. Участники марша растянули уже большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Напомним, "Страна" также рассказала о том, как убивали на Майдане и что он дал стране. Участники "Революции достоинства" поделились своими воспоминания о событиях 8-летней давности, о периоде, когда погибли десятки протестующих и силовиков и когда в стране начались противоречия между народом.