Анна Герман, экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказала о его реакции на первые смерти во время Евромайдана.

Об этом Герман рассказала в фильме к 8-й годовщине Майдана, который вышел на YouTube-канале "Страны".

По ее словам, первоначально в Администрации президента никто не верил, что может пролиться кровь, а сама Герман даже угощала майдановцев пирожками.

"Все говорят о Виктории Нуланд, которая вышла с пирожками. Но первая-то с пирожками вышла я! Мы заказали корзину пирожков, а потом пошли и к солдатам, которые охраняли АП, и на сторону Майдана - в знак того, что нам надо примиряться. Это граждане нашей страны. И те наши, и те наши", - говорит Анна Герман.

Она также рассказала о переговорах лидеров оппозиции - Яценюка, Кличко и Тягнибока - с Януковичем.

"Они постоянно бывали в Межигорье и там договаривались. И Порошенко там был, что ни для кого не было секретом. Был один случай, когда приехал ко мне один из лидеров оппозиции с одним очень богатым человеком. И мы говорили вместе, как размыть все это противостояние", - делится Анна Герман.

По ее словам, разговаривали с президентом они поначалу "спокойно и нормально". И не только с президентом. "Андрей Петрович Клюев (глава администрации Януковича - Ред.) постоянно был в контакте и с "Правым сектором", и со "Свободой". И они приходили. Не было никакого сигнала, что может пролиться кровь".

Но когда первая кровь все же пролилась, для Януковича, по словам Герман, это был очень сильный удар. После смерти майдановца Сергея Нигояна (кто его убил в январе 2014 года - не установлено до сих пор), Герман и глава АП Клюев пришли в кабинет к президенту, но его там не было - хотя, если из приемной приглашали, то Янукович обычно всегда был на месте.

"Он вышел с тыльной двери в одной рубашке. Я никогда не видела его в одной рубашке, без галстука в рабочем кабинете! Он был бледный, как вот эта стена. Он садится и говорит: "Мне эта жизнь не нужна. Мне такая жизнь не нужна. Мне никто никогда не поверит, что я не повинен в этой смерти. Было видно, что этот человек близок к тому, чтобы покончить с собой", - рассказывает Герман.

Она говорит, что после этого впервые в жизни прикоснулась к президенту,

"Встала, подошла и положила руку ему на плечо и говорю: "Виктор Федорович, что вы такое говорите? Ваша жизнь не вам принадлежит, а народу, вы не имеете права ей распоряжаться". Мы долго говорили в эту ночь. Мы потом ушли. Но эта ночь его абсолютно поменяла. Майдановцы мне говорили, что хотят Януковича посадить в клетку, возить по Майдану и проносить тела убитых возле него. Янукович знал этот сценарий", - рассказывает Герман.

Но не только эти угрозы были причиной поспешного отъезда Януковича из страны. По словам Анны Герман, если бы он остался, разразилась бы уже полноценная гражданская война - не только на Донбассе, но и в Киеве.

"Его сторонники готовились протестовать и идти на столкновения - и это было главной причиной, почему он покинул страну... Это могли быть массовые смерти", - считает Герман.

Сегодня, 21 ноября, исполняется 8 лет со дня начала Евромайдана. С годовщиной украинцев поздравил президент Владимир Зеленский. Позже во время возложения цветов члены семей погибшей Небесной сотни назвали его "малоросом" и "предателем".

Напомним, что протесты 2013-14 годов, которые развернулись из-за срыва подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, перешли к требованиям досрочного ухода с поста Виктора Януковича. И постепенно скатились к насилию. Погибли десятки протестующих и силовиков, что резко накалило все противоречия внутри страны.

"Страна" поговорила с участниками тех событий, которые были по разные стороны баррикад. Они рассказали, что происходило в те дни в Киеве и как они оценивают итоги Майдана сегодня. Обо всем этом смотрите в фильме спецкора "Страны" Юлии Колтак, который посвящен событиям Евромайдана.