В воскресенье, 21 ноября в Киеве пройдут мемориальные мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечается в день начала Майдана. Соответствующий план уже одобрили в Киевской городской государственной администрации.

С 8.00 до 10.00 пройдут государственные протокольные мероприятия Дню Достоинства и Свобод с участием высшего руководства, в частности, возложение цветов на аллее Героев Небесной Сотни.

10.00-11.30 – общая молитва на аллее Героев Небесной Сотни перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ.13.00 – на майдане Независимости откроется уличная выставка Рисованная история Майдана. Она создана на основе графического романа Александра Комьяхова с включением инфографики.

С 14.00 до 16.30 в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Дом профсоюзов, майдан Независимости, 2) состоится презентация трехсерийного документального фильма Майдан. Культура договариваться.

Также вечером, с 17.00 до 19.00, состоится памятное шествие от майдана Независимости до часовни на аллее Героев Небесной Сотни, зажигание лампадок и панихида по погибшим.

Напомним, что больше года потребовалось Конституционному суду для того, чтобы определиться - открывать или нет производство по обращению нардепов насчет конституционности принятого в феврале 2014 года Закона об амнистии участников Майдана. ВСУ решил не открывать.