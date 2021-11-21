Савик Шустер после своего ток-шоу в пятницу предрёк конец Владимиру Зеленскому в связи с обвинениями в госизмене в адрес его окружения генерала Бурбы по поводу провала спецоперации с вагнеровцами. И вообще в выражениях не стеснялся.

Видео с комментарием Шустера выложено в YouTube.

"Это начало конца. Это уже совершен очевидно. Вопрос только в том, как именно этот конец наступит. К нему (Зеленскому - Ред.) подорвано доверие народа и элит. Они (власти - Ред.) не понимают, что делают. Они не понимают, что такое демократия. Они как ребёнок с гранатой. Опасны и для себя, и для окружающих. Неадекватные, недоразвитые. За что гибнут люди в окопах? За вас (власть - Ред.)? Так вас защищает соседнее государство", - сказал Савик Шустер.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что на ток-шоу Савика Шустера нанесли серьезный медийный удар по Офису президента. На программу пришел бывший начальник ГУР Василий Бурба и впервые открыто дал пояснения по истории с "вагнеровцами", заявив, что в окружении Зеленского работает "крот".

По результатам опроса, который провела Украинская социологическая группа в период с 3 по 10 ноября, показали, что если бы президентские выборы состоялись в ближайшие дни, то за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы голоса 23,4% украинцев.