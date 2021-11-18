Если бы президентские выборы состоялись в ближайшие дни, то за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы голоса 23,4% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Украинская социологическая группа в период с 3 по 10 ноября.

Согласно опросу, за сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко проголосовали бы 15,8% опрошенных. Замыкает тройку лидеров экс-президент Украины Петр Порошенко - с 14,6%.

Также в топ-8 вошли Юлия Тимошенко (11,4%), Игорь Смешко (6,7%), Дмитрий Разумков (5,7%), Евгений Мураев (4,8%), Владимир Гройсман (4,5%).

Также социологи выяснили, что 64,7% украинцев негативно оценивают работу президента Владимира Зеленского и только 28,8% отзываются о ней позитивно.

Всего было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, по данным опроса, проведенного "Украинским институтом будущего", президентский рейтинг Владимира Зеленского с сентября по октябрь снизился на 7%.

Ранее "Страна" писала о том, что к ноябрю рейтинг президента Зеленского упал почти до 20% и это стало антирекордом с момента его избрания.

Также мы сообщали, что ОПЗЖ и "Батькивщина" догнали "слуг". Разница в рейтинге между партиями в пределах погрешности.