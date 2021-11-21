Сегодня, 21 ноября, на восьмую годовщину начала Евромайдана на Главной площади столицы собрались участники шествия, которые прошли маршем до часовни на аллее Героев Небесной Сотни и почтили память погибших во времена Майдана 2014, после чего направились к Офису президента Украины.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

"После молебна у мемориала Героев Небесной сотни участники шествия в память о Майдане спели гимн и проскандировали "Зеленского в тюрьму", после чего люди начали расходиться. Часть участников марша собирается направиться к Офису президента. Люди уже формируют отдельную колону", - говорится в сообщении.

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимает участие около 500-700 человек, среди них - большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Участники марша растянули большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Напомним, "Страна" также рассказала о том, как убивали на Майдане и что он дал стране. Участники "Революции достоинства" поделились своими воспоминания о событиях 8-летней давности, о периоде, когда погибли десятки протестующих и силовиков и когда в стране начались противоречия между народом.