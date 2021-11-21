Под Офисом президента на Банковой в Киеве начались столкновения. Правоохранители оттеснили протестующих от забора Офиса.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

Протестующие и правоохранители толкаются, но пока без применения средств защиты.

Участники акции на Банковой попытались прорваться к Офису президента. Но неудачно - их быстро оттеснили силовики.

Над толпой разносится "Зелю геть!". К силовикам со стороны Офиса президента подтягивается подмога.

Ранее "Страна" сообщала, что участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Они потребовали от полицейских, которые стоят перед территорией ОП, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции так как сегодня день Достоинства и свободы.

Участники протеста не хотели показывать личные вещи правоохранителям и кричали "пропускай".

В марше "Не теряем достоинства. Защищаем свободу" принимает участие около 500-700 человек, среди них - большое число сторонников экс-президента Петра Порошенко. Участники марша растянули большой баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Напомним, "Страна" также рассказала о том, как убивали на Майдане и что он дал стране. Участники "Революции достоинства" поделились своими воспоминания о событиях 8-летней давности, о периоде, когда погибли десятки протестующих и силовиков и когда в стране начались противоречия между народом.