Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал фотографию горящих покрышек на Майдане с подписью "Сделаем Украину великой снова" по аналогии с "Make America great again.

Соответствующий пост Богдан опубликовал в Facebook понедельник, 22 ноября, на следующий день после годовщины Майдана и акцией протеста, которая прошла вчера около Банковой.

Отметим, что протестующие на Банковой вчера поставили Владимиру Зеленскому ультиматум. Они потребовали отправить главу Офиса президента Андрея Ермака в отставку до 1 декабря. В противном случае участники акции протеста пригрозили устроить бессрочную акцию протеста. Эти события пробудили у многих ожидания нового Майдана и попытки свержения президента через "улицу", пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Визуализировал эти настроения экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на картинке, которую он запостил в соцсети. В тоже время, пока трудно сказать удастся ли Майдан раскачать на теме "вагнеровцев". Но акции протеста собрать к 1 декабря, наверняка, противники Зеленского смогут. Возможно, даже смогут организовать палаточный городок.

Но все это будет не столько для "свержения" Зеленского, сколько для давления, чтоб предотвратить какие-то радикальные действия с его стороны вроде санкций СНБО и закрытия каналов. Ну а дальше - как карта ляжет", - комментирует "Политика Страны".

Напомним, 21 ноября исполнилось 8 лет со дня начала Евромайдана. "Страна" поговорила с участниками событий по разные стороны баррикад.

Также сообщалось, что в годовщину Майдана в Киеве прошли мероприятия сторонников "Революции достоинства". Протестующие дали Владимиру Зеленскому 10 дней на увольнение Андрея Ермака. Новый митинг они анонсировали на 1 декабря.