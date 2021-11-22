Экс-президент Украины Виктор Янукович написал статью к 8-й годовщине начала Майдана, в котором заявил об угрозе перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабные боевые действия. А также призвал полностью поменять стратегию развития государства.

Текст обращения, который мы приводим полностью, опубликовал на своей странице в Facebook представитель Януковича - Юрий Кирасир.

"Приближается очередная годовщина трагических событий, произошедших в нашей стране почти 8 лет тому назад. С этой датой вновь возникает ключевой вопрос, который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе, государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей некогда цветущую Украину в самую бедную и нестабильную страну на континенте?

Если сравнивать нынешнюю ситуацию на Донбассе с той, которая была год назад, мы вынуждены констатировать, что она существенно ухудшилась. Более того, создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия. Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти.

Но что же мы видим и слышим? Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения. Они, дескать, достались в наследство. И что теперь якобы Соединенные Штаты дали сигнал, что не прочь принимать участие в поиске нового формата. И представители Германии, и Франции тоже…

А как по поводу России? Или новый министр считает, что без участия РФ новый формат переговоров имеет шансы быть реализованным? Ему, возможно, кажется, что у этой идеи есть перспектива. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине, и в Париже придерживаются другого мнения.

Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии. С одной стороны, он бахвалится тем, что ведет "наглую" внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой, по их мнению, постоянно "колеблющихся" Германии и Франции. С другой - заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, не взирая на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален...

А что произойдет, если баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией перевесит их интересы в Украине? Исключать этого нельзя, поскольку в мировой политике переформатирование альянсов происходит достаточно быстро. Наглядный пример тому - создание США, Великобританией и Австралией блока AUKUS, что вероятно стало неожиданностью для европейских партнеров Вашингтона.

В таком случае Украина окажется в очень незавидной ситуации, когда рассчитывать на поддержку ближайших соседей ей будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу. И тогда, стыдливо опустив глаза, как в случае с обращением к Беларуси с просьбой помочь в энергообеспечении после того, как Киев объявил Президента Лукашенко "самопровозглашенным", ей придется договариваться со всеми наново. Но уже на других условиях, для Украины наверняка менее выгодных.

Промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а постоянно возрастающий дефицит бюджета и необходимость обслуживать гигантский государственный долг обеспечиваются за счет очередных финансовых заимствований и усиления и без того неподъемного бремени налогообложения.

Давно пора понять, что расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен.

Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем.

Необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. На чем должны основываться основные принципы?

Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав. Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика. Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны. Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение.

Второе: разработка новой стратегии социально-экономического развития Украины. Это потребует принципиально иного подхода к определению ее места в быстро меняющемся мире, нежели тот, который существует сегодня. Речь идет о создании и возрождении промышленности, продукция которой сможет успешно конкурировать на мировых рынках.

Изменить отношение государства к бизнесу, который является инвестором, создает рабочие места, наполняет бюджет.

Такую модель нам придется построить практически заново за счет собственных резервов при минимальном привлечении помощи извне.

Третье: нарушение прав человека, справедливый незаангажированный суд, свобода слова, борьба с коррупцией. Поднять ответственность за нарушение украинского законов и международных конвенций всех органов власти без исключения. Немедленно принять закон, предусматривающих уголовную ответственность.

Четвертое: обретение справедливости. Любой конфликт завершается тогда, когда находятся источники его возникновения. Почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. Народ сам смог без "следователей" и "прокуроров" понять и определить кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за жажды наживы руководителей Майдана, привела страну к потере территорий, войне и краху. Людей – к горю, обнищанию и безнадежности. Ликвидировать эти проблемы прямая обязанность нынешней власти!

Возможно ли это? Да, но реализация этих четырёх задач возможна лишь при изменении отношений между гражданами и властью в пользу максимального усиления ответственности власти перед народом за правильность принятых решений и полноту их исполнения.

Я знаю, что у нас в стране достаточно экспертов высокого уровня, которые смогут в кратчайшие сроки, основываясь на чаяних людей, разработать такую стратегию. Власти нужно лишь привлечь их к ее созданию, отказавшись от услуг тех, кто привел Украину к тому плачевному состоянию, в котором она оказалась.

В условиях глобальных изменений, мир нащупывает путь к более безопасной форме сосуществования цивилизаций. На первом этапе он стремиться устранить противоречия, которые могут оказаться для человечества губительными. Затем ему предстоит гармонизировать их, создав, таким образом, новую модель развития мирового сообщества, способную продвигаться путем прогресса, минимизировав риски конфликта между традиционным и модерным мировоззрениями.

Место Украины в процессе этого "капитального ремонта" обители человечества там, где она пребывала во все времена: на стыке Европы и Евразии.

У России всегда были свои резоны действовать так, а не иначе. У США - свои, у Европейского Союза – соответственно. Как и у Китая, и у других сильных субъектов на шахматной доске мировой политики.

Заявляя о том, что мы желаем сотрудничать и жить в добрососедстве со всеми, мы не расписываемся в собственной слабости. Нет. Просто, уверенный в себе никогда не кичится силой. Это я к тому, что армию нашу, безусловно, нужно всячески укреплять. Данный вопрос не дискутируется. Другое дело, что армия не должна воевать со своими гражданами.

Тропинки протаптываются к цели по кратчайшей прямой. Если тропа окажется под водой из-за паводка или, не дай Бог, из-за пожара, люди пойдут обходным путем. Но как только вода спадет, а огонь угаснет - все вернется на пути своя. Так устроен человек, так устроен мир", - говорится в тексте обращения.

Ранее "Страна" писала о том, что Янукович имеет высокие шансы пересмотра дела о сдаче Крыма в ЕСПЧ и Верховном суде.

Также мы сообщали, что адвокаты Януковича обжалуют в Верховном суде его заочный арест по делу о Межигорье.