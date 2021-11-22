На участника вчерашней акции протеста под Офисом президента, представителя движения "Демсокира" Юрия Гудыменко составили административный протокол за нецензурные выражения, которые он употреблял на Банковой.

Об этом Гудыменко написал на своей странице в Facebook, в понедельник, 22 ноября.

"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера", - написал он.

На видео, которое также обнародовали в Фейсбуке партии, видно, как Гудыменко вручают протокол. Сам участник акции также рассказал, за что именно вручили этот документ.

"Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно выражался на Банковой.

В то же время, мы видим, что представители этой службы (показывает на полицейских - Ред.) совершили гораздо большее преступление - они не допускали граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста", - сказал он, добавив, что обжалует протокол в суде.

Напомним, накануне на Банковой произошли стычки между полицией и протестующими, которые пришли под ОП отметить "День достоинства". Участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Позже они попытались прорваться к Офису президента, однако их быстро оттеснили силовики. Протестующие требовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака после скандала с провалом спецоперации по вагнеровцам.

Также сообщалось, что участники марша растянули большой баннер с изображением президента Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".