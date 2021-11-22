На участника акции протеста на Банковой составили админпротокол за матерщину
На участника вчерашней акции протеста под Офисом президента, представителя движения "Демсокира" Юрия Гудыменко составили административный протокол за нецензурные выражения, которые он употреблял на Банковой.
Об этом Гудыменко написал на своей странице в Facebook, в понедельник, 22 ноября.
"Пришла полиция составлять на меня протокол за вчера", - написал он.
На видео, которое также обнародовали в Фейсбуке партии, видно, как Гудыменко вручают протокол. Сам участник акции также рассказал, за что именно вручили этот документ.
"Вчера вечером Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно выражался на Банковой.
В то же время, мы видим, что представители этой службы (показывает на полицейских - Ред.) совершили гораздо большее преступление - они не допускали граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста", - сказал он, добавив, что обжалует протокол в суде.
Напомним, накануне на Банковой произошли стычки между полицией и протестующими, которые пришли под ОП отметить "День достоинства". Участники шествия пришли к Офису президента с Майдана, где проходил молебен в память погибших. Позже они попытались прорваться к Офису президента, однако их быстро оттеснили силовики. Протестующие требовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака после скандала с провалом спецоперации по вагнеровцам.
Также сообщалось, что участники марша растянули большой баннер с изображением президента Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью "их ложь унижает. Защитим наше достоинство".