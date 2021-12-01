Сегодня, 1 декабря, в Киеве на Майдане проходит митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко и националистов. Правоохранители начали стягивать свои силы ближе к площади.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Солдаты покидают автозаки и выстраиваются в шеренги в ста метрах от места проведения акции.

Кроме того, правоохранители охраняют здание Офиса президента - на Банковой построено ограждение и стоит шеренга бойцов.

Напомним, на 1 декабря было анонсировано сразу два митинга - "акция-перформанс" на Майдане Независимости "День провокатора" в честь штурма Администрации президента от Нацкорпуса и акция протеста от участников шествия 21 декабря, которые дали Зеленскому десять дней на увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также сообщалось, что во время своего пресс-марафона президент Владимир Зеленский назвал 1 декабря днем возможного государственного переворота. По его словам, переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова.

За ходом митинга на Майдане "Страна" следит в обновляемом материале.