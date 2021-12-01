Участники акции "Защити Украину – останови переворот", организованной объединением "Движение сопротивления капитуляции", пришла на Банковую к Офису президента.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Поначалу участников протестной акции не пускали к зданию Офиса. И часть протестующих столпилась у кордона с полицией, где немедленно начала митинг. Другая часть сконцентрировалась у Нацбанка.

Затем к зданию полиция стала пропускать журналистов. А вскоре правоохранители разрешили пройти к ОП и митингующих, причем без досмотра вещей.

Колонна протестующих влилась во двор перед Офисом президента, который стал последней точкой их маршрута.

У окон здания. перед входом, начался митинг. Националисты принялись скандировать традиционное "Зелю геть!"

При этом у Офиса очень много правоохранителей, само здание взято в кольцо железных решеток. Видимо, на Банковой всерьез ожидают штурма.

Ранее "Страна" рассказывала, какие требования националисты и сторонники Порошенко выдвинули власти.

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