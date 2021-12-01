Закон о повышении налогов принят: победил ли президент?

У Владимира Зеленского – день маленькой победы. После двух месяцев сплошных неудач ему нужен был какой-то успех, и он пришел: вчера Верховная Рада проголосовала за скандальный закон 5600, предусматривающий повышение налогов по целому ряду направлений.

Банковой удалось мобилизовать аж 210 "слуг народа" и большинство в группах-сателлитах, что в нынешний период полного разброда в стане власти, безусловно, является удачным результатом. Правда, сам этот закон из тех, которые могут победу превратить в поражение.

Недовольных законом 5600 будет много. Это и фермеры, и мобильные операторы (а в конечном итоге – все потребители их услуг), и те, кто инвестирует в покупку квартир на первичном рынке. Конечно же, удар был нанесен и по Ринату Ахметову.

Интересно, что накануне принятия закона 5600 он существовал в двух версиях: по одной главный олигарх страны проигрывал от увеличения рентных ставок на железную руду, а по другой мог даже выиграть.

Однако нынешние взаимоотношения Зеленского и Ахметова шансов для второго варианта не оставили, и потому закон был принят в "антиахметовской" версии (при этом из закона исключили правку, которая повышала налоги для предприятий Коломойского).

И он станет дополнительным аргументом к усилению и без того жесткой войны между Банковой и олигархом номер один. Причем медиаресурсы – далеко не единственный козырь, который Ахметов может использовать в этой борьбе. Он в состоянии серьезно повлиять на ситуацию и на рынке электроэнергии, и на рынке угля, и даже на финансовом рынке. Так что следует ожидать, что турбулентность в политической и экономической жизни страны только усилится.

"Госпереверот": что реально в планах Арахамии

Впрочем, усиливается она не только стараниями противников власти, но и благодаря самой власти. После того, как президент на своей пресс-конференции объявил 1 декабря днем начала государственного переворота, вчера фракция "слуг народа" вела усиленную его подготовку.

В авангарде пиара госпереворота были Александр Корниенко и Давид Арахамия, которые в подробностях расписал, как готовится акция против власти и как она будет проводиться.

Правда, все описанное Корниенко больше напоминало традиционный оппозиционный митинг, правда, серьезных масштабов – по 1000 грн за день участия в акции и массовое скопление людей, в результате которого будут перекрыты все выходы из парламента. Что, конечно, в случае реализации создаст неудобства для выступающего в Раде Зеленского и его слушателей, но на госпереворот все-таки не тянет.

Впрочем, надо признать, что президенту еще в пятницу мало кто поверил, а вчера Арахамии и Корниенко верили еще меньше. И это даже не только их вина – просто за последние лет пять, когда в госпереворотах обвиняли кого угодно (от Саакашвили до Савченко), сами подобные заявления девальвировали.

Хотя, если говорить о критической массе недовольных нынешней властью, уже достигшей уровня осени 2013 года, то она действительно способна привести к новому госперевороту. Но только его сценарий будет не таким, какой пытается описать Банковая.

КС против Банковой: новый сезон

На принятии закона 5600 и "разоблаченном госперевороте" успехи Владимира Зеленского вчера и закончились. Поскольку в войне на другом направлении – юридическом – он потерпел чувствительное поражение от Конституционного суда. Вчера судьи КС отказались привести к присяге двух новых членов своего органа, которых назначил своими указами президент.

Банковая и Конституционный суд уже год живут в параллельных реальностях. В президентской реальности судьи Тупицкий и Косминин уже давно уволены главой государства, поэтому в КС есть две вакансии, которые гарант и заполнил. Но в реальности КС двое опальных судей оспорили свое увольнение в Верховном Суде – и выиграли это дело.

Вчерашний день должен был показать, удалось ли Зеленскому перетянуть в собственную реальность большинство КС, которое было сформировано под руководством судьи Головатого. Как оказалось – нет. При всей лояльности Головатого к Банковой даже под его руководством КС отказался идти по пути, предложенному президентом.

Вчера весь высший орган по надзору за исполнением Конституции демонстративно показал Зеленскому, что считает его указы в отношении своих коллег никчемными – в отличие от решения Верховного суда. И это очередной бунт на корабле нынешней власти, который ведет ее ко дну.

Украина без защиты НАТО: как отреагирует Зеленский

Вчера было сделано и еще одно заявление, которое, по идее, должно было бы побудить президента сделать здравый выбор. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг однозначно заявил, что Альянс защищает только своих членов, а Украина – всего лишь партнер. То есть вроде любовницы, которую можно любить и баловать, но которая не имеет никаких формальных прав.

В принципе, все это не новость для украинской власти – весной говорилось то же самое, только не так откровенно. Однако проблема в том, что никаких действий, исходящих из этой реальности, власть не предпринимает.

В результате складывается ситуация, когда, согласно публичным заявлениям представителей все той же власти, у Украины – война с Россией, а, согласно заявлениям западных политиков и отдельных украинских силовиков, после Нового года нас ждет еще одна война с той же Россией, и при этом стратегический партнер предупреждает, что защищать Украину не будет ни в первой войне, ни во второй.

В этой тупиковой ситуации наша страна находится уже восьмой год – еще со времен подобного заявления Барака Обамы. И восьмой год в Украине нет власти, способной найти выход из тупика.

В 2019-м 73% проголосовали за Зеленского, который этот выход пообещал. Но, чем дальше в истории остаются президентские выборы, тем меньше надежд на то, что нынешний президент когда-нибудь посмотрит на ситуацию трезвыми глазами и обеспечит Украине тот мир, которого можно достичь в сложившейся ситуации.

Вот и после заявления Столтенберга, увы, можно смело утверждать. что никаких действий по выходу из тупика Зеленский предпринимать не будет. Так что Украину ожидают еще два с половиной года бесперспективного существования – если, конечно, нынешний президент сможет дотянуть до конца своего срока.

Лукашенко собрался в Крым

Александр Лукашенко собрался признать Крым российским. Если точнее, Бацька собрался слетать в Крым и таким образом, по его словам, признать Крым российским. Что, конечно же, не одно и то же.

На самом деле, если бы президент Белоруссии действительно хотел совершить подобный дипломатический шаг, он бы просто сделал заявление – без всяких оговорок. И мог бы даже разместить в Симферополе консульство, как это сделали никарагуанцы. Но Лукашенко, как обычно, предпочитает создавать видимость.

Впрочем, скорее всего, и подобные действия белорусского президента не за горами. Уже своими планами слетать в Крым он пересекает красную линию, из-за которой возврата уже не будет.

Не исключено, конечно, что Бацька все еще лелеет мысль о том, что Запад вдруг признает его легитимным, и это позволит остановить углубление политической интеграции с Россией. Но вероятность такого сценария продолжает уменьшаться – а с ней увеличивается вероятность того, что признание Крыма российским со стороны Бацьки станет безоговорочным.

Предотвратить такой сценарий в отношении полуострова могла бы украинская власть: признай она Лукашенко президентом, и у того появилась бы "отмазка" перед Путиным. Но Зеленский с Кулебой такого подарка Бацьке не сделают, потому что боятся Запада больше, чем окончательной потери Крыма. Так что обмена "признание Лукашенко" на "признание Крыма украинским" не будет.

Любопытно однако, что украинская власть крайне мягко отреагировала на заявления Лукашенко по Крыму. Кулеба сказал, что вообще не будет как-то реагировать и подождет конкретных действий. Что и не удивительно - Украина сейчас талон зависит от поставок электроэнергии из Беларуси. А потому будет крайне осторожно подбирать слова.