Скандальный законопроект 5600 сегодня все-таки приняли во втором чтении и в целом. "За" проголосовало 255 депутатов.

Накануне Федерация работодателей обратилась к президенту и парламенту, указав на критические риски для бизнеса и людей, которые несет этот проект. Как указано в обращении, большинство предложений украинского бизнеса в документе не учли.

Федерация работодателей призвала Раду не возвращаться к этому законопроекту, "как такому, который создаст условия для усиления необоснованного фискального давления на бизнес и ухудшения инвестиционного климата".

Впрочем, к воззванию бизнеса депутаты не прислушались.

К слову, в свете разворачивающейся войны властей с Ринатом Ахметовым, закон приняли в самом жестком для добытчиков руды варианте. Правка о смягчении налоговой нагрузки для них не прошла. Зато налоговые преференции получат представители другого крупного бизнеса, в частности, МХП Юрия Косюка (который влияет на депутатскую группу "Довила"). "Проскользнули" и ферросплавные заводы Коломойского - давнего бизнес-партнера президента.

В новом законе масса нововведений для бизнеса и людей. К примеру, ввели понятие минимальной налоговой нагрузки на землю, что, по словам экономиста Алексей Куща, может сильно ударить по мелким фермерам и даже огородникам и запустить процесс обезземеливания украинцев. Также приняли другую скандальную норму - о налоге в 18% (а по факту, с учетом военного сбора - в 19,5%) с третьей и последующей продажи недвижимости. К слову, платить 18% налога придется и аграриям, если они продадут сельхозпродукции больше чем на 12 минималок за год.

"Страна" изучила новый закон.

Ахметову - плюс к ренте, Коломойскому - минус

Мы уже подробно писали о проекте 5600. Его подали в Раду летом этого года, но сразу же засыпали тысячами правок. Что неудивительно, учитывая, что законопроект прописывает ряд изменений в Налоговый кодекс, то есть, может ударить по кошельку буквально каждого украинца.

Одно из важных нововведений, из-за которого проект сразу же окрестили "антиахметовским" - по ренте.

В нынешнем варианте рента на руду предусматривает ставку в 11-12% от себестоимости добычи.

В законопроекте прописали привязку ренты к рыночной стоимости руды (с большим содержанием железа - 62%) по индексу агентства Platts. Чем выше была бы рыночная стоимость, тем больше ренты должны платить добытчики.

На момент разработки проекта цены на руду на мировом рынке зашкаливали - более 200 долларов за тонну. Но сегодня ценник на руду уже меньше 100 долларов за тонну.

Но главная интрига в поправке по руде. Ко второму чтению новую формулу по ренте планировали переписать, исключив из нее стоимость фрахта. "Это примерно 10% от стоимости груза, достаточно серьезная сумма", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. То есть, если бы эта поправка прошла, то добытчики могли бы не только не платить больше, но и даже в отдельные периоды экономить на ренте.

Но эта поправка в итоге не прошла. Давид Арахамия попросил депутатов не голосовать за нее, что и было сделано. Поэтому осталась первоначальная - более жесткая норма.

Что эксперты тут же связали с войной, разворачивающейся между Ринатом Ахметовым и властями.

"Для предприятий это большой удар. Они ориентировались на те поправки, которые обсуждались и были одобрены на профильном комитете. Даже с их учетом (то есть, за вычетом логистики - Ред.) налогообложение добытчиков руды все равно было бы больше, чем в основных странах, с которыми мы конкурируем. Теперь же придется платить больше на миллиарды гривен, особенно, если стоимость руды поднимется выше 100 долларов за тонну (ставка ренты плавающая - от 3,5% если цена руды ниже 100 долларов, до 5-10% при росте цены). Такой подход делает украинскую руду неконкурентной на мировом рынке. Европейский рынок мы «сдадим» россиянам, китайский - россиянам и австралийцам. По цепочке отдача пойдет и на металлургию, и там потери могут оказаться еще более значительными", - говорит нам глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Правки эти бьют не только по Ахметову.

Как сказал нам заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев, "окончательная редакция закона, противоречащая результатам длительного диалога рабочей группы с отраслью, убеждает в непрогнозируемости государственных решений, что является крайне негативным фактором для инвестиционного климата страны. Разумеется, столь значительные изменения в налоговой нагрузке не способствуют инвестиционной привлекательности всего горно-металлургического сектора Украины".

Интересно, что в правке по ренте железная руда шла в паре с марганцевой. Для последней планировалось изменение условий налогообложения, что привело бы к увеличению ренты.

"Но, так как поправку зарубили, ферросплавщики останутся на старой системе - для них по налогообложению ничего не поменяется, - говорит Каленков.

В среде добытчиков обсуждают, что марганцевые ГОКи и ферросплавные заводы Коломойского в итоге "отбились" от повышения ренты, и подозревают, что это было условием для сбора голосов подконтрольных Коломойского депутатов из группы "За будущее" за законопроект 5600. Да и в целом сейчас Коломойский - один из главных союзников Зеленского по многим вопросам.

Экологический "счетчик"

По словам Алексея Куща, новые налоги сильно ударят по предприятиям. Тем более, что для крупного бизнеса есть еще один неприятный сюрприз — ставка экологического налога на выброс углерода повышена втрое - до 30 гривен за тонну. Также повысили другие экологические налоги, в частности, по воде - вдесятеро. Но не прошло предложение Минфина по увеличению налога на отходы горной промышленности вдвое - она вырастет только на 10%.

Экологические нововведения касаются только металлургов (хотя они входят в топовый список крупнейших загрязнителей). Придется платить больше и другим "вредным" производствам, а с учетом того, что многие предприятия в Украине давно требуют модернизации, удар по бизнесу будет в прямом смысле сокрушительным - вплоть до закрытия отдельных заводов и фабрик.

"Украинцам говорят, что у нас и так налог на выброс СО2 ниже чем в Европе. На самом деле, это не так. В большинстве европейских стран налогом на облагается только 3-4% выбросов. Более того, за счет того, что действует рынок торговли квотами на выбросы, государства получают возможность скрытого субсидирования своих производителей. К примеру, европейские металлург получают бесплатных квот на 40-50% больше, чем используют, и могут продавать остальные за хорошие деньги. К примеру, в прошлом году европейские металлурги получили от продажи квот на выбросы порядка миллиарда евро, которые они смогли направить на развитие своих предприятий. Мы также давно выступаем за цивилизованный рынок продажи квот, но пока получили только повышение налогов", - отмечает Каленков.

По словам Олега Пендзина, с учетом того, что многие страны сейчас активно поддерживают свой бизнес, снижают налоги, дают льготы и субсидии, закручивание гаек по налогам в Украине выглядит, как минимум, странно.

"Понятно, что главная цель - получить в бюджет средства. Но логично было бы, повышая ренту и налоги, направить хотя бы часть денег на развитие отраслей, к примеру, предложить госпрограммы по модернизации предприятий", - говорит Кущ.

Скидки для Кюсюка, налоги на огороды и картошку

Но сюрпризы с поправками к законопроекту на руде не закончились. Во время рассмотрения проекта внесли еще одно предложение, которое получило одобрение депутатов - об уменьшении размера единого налога для птицеводства. В частности, ставка земельного налога для территорий под птицефабриками снижена с 0,95% до 0,5% от нормативной денежной оценки, то есть, почти вдвое.

Эту поправку подал нардеп Николай Кучер ("Доверие"). Ранее он работал в МХП Юрия Косюка. Поэтому льготы по земельному налогу для птицеводов сразу же окрестили "подарком Косюку". "Для птицеводства, учитывая немалые объемы земель, это достаточно серьезное послабление", - говорит Пендзин.

Помимо "правки Косюка" в новом законе есть еще несколько нововведений для агросектора.

Самая главная - вводится так называемое минимальное налоговое обязательство. Это сумма налогов, которые ежегодно должны платить все аграрии - примерно 5% от стоимости земли.

Если сумма налогов окажется ниже минимального налогового обязательства (порядка 1400 гривен на гектар) то придется доплатить.

"Для крупного и среднего бизнеса вводить такой налог, возможно, и имело смысл, так как с его помощью с рынка можно изъять часть теневых доходов. Но вводить такую схему нужно было для владельцев не менее 10 тысяч гектар. Опустив планку до 50 соток, государство тем самым готовит удар по мелким фермерам и простым селянам. Людям, у которых есть земля, теперь придется платить минимальное налоговое обязательство, даже если они эту землю не используют. По-сути, это начало процесса обезземеливания украинцев, так как многие будут вынуждены продавать участки", - считает Кущ.

К слову, для фермеров подготовили еще один сюрприз. Если они получат от продажи сельхозпродукции дохода более чем в 12 минимальных зарплат в год (72 тысячи гривен), то придется платить 18% НДФЛ. Пороговая сумма на самом деле небольшая - всего 6 тысяч гривен в месяц. Понятно, что те, кто выращивает сельхозпродукцию и живет с огородов, ее получают. Теперь же придется отдавать государству почти пятую часть заработанного.

Другое дело, что отследить заработки селян на картофеле и луке не так просто, особенно если основные продажи идут через продуктовые рынки.

Налоги на квартиры и ценник под вопросом

Новые налоги придется платить не только владельцам земли. Украинцам закручивают гайки также по недвижимости.

Изначально в законопроекте 5600 было несколько скандальных норм, которые наделали немало шума на рынке. В частности, речь шла о введении НДС на недвижимость и повышение налогов с третьей продажи до 18% (вместо нынешних 5%).

Все это, как прогнозировали тогда риэлторы, могло бы взвинтить цены на жилье.

В итоговом варианте от НДС на недвижимость (в частности, вторичку, так как на первичке налог и так есть) отказались. А по 18% НДФЛ с третьей продажи будут взимать только с прибыли (разниц между суммой покупки и продажи), а не со всей суммы.

"Принятая редакция законопроекта 5600 в части налогообложения недвижимости является наиболее компромиссным вариантом. Ведь в тексте нет уже и речи о взимании НДС. Стоит учесть, что увеличение НДФЛ до 18% для третей продажи объекта недвижимости за год практически не скажется на ценах для потенциальных покупателей. Налог будет взыматься с чистой прибыли: с разницы между суммой покупки и суммой продажи. Напомню, ранее налог был в размере 5% от общей суммы продажи. Очевидно, что чем выше разница между ценой покупки и ценой продажи, тем больше придется платить. Но в общем и целом "новые" 18% для 80% продаваемых 3-х объектов будут фактически равны "старым" 5%", - пояснил нам Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Алексей Кущ также прогнозирует, что новые налоги цены на квартиры вряд ли поменяют. По крайней мере, на первом этапе.

"Ценник на рынке недвижимости зависит от спроса и предложения. Если платежеспособный спрос позволяет повышать цены, продавцы тут же прибавят к прайсу 20%, не дожидаясь никакого НДС. Но что произошло сейчас? Планируя ввести НДС на вторичку, власти тем самым хотели перекрыть схему, когда застройщики оформляют квартиры на своих покупателей по минимальной цене (с которой идет НДС на первичку), а те затем перепродают их уже по рыночной цене, и платят минимальный налог. Сейчас эта схема может оказаться слишком дорогой из-за того, что повысили налог с третьей продажи. Крупные застройщики выкрутятся, а вот многие мелкие и средние могут даже вылететь с рынка", - говорит эксперт. Понятно, что снижение конкуренции на строительном рынке и уменьшение предложения - прямой путь к росту цен на недвижимость.

"Понятно, что новый закон принимался под бюджет - власти срочно ищут способы наполнить казну. Эффективность такой налоговой политики вызывает большие вопросы. Недвижимость стоит крайне дорого, в то время как действительно доступная ипотека отсутствует. Разумеется, дополнительные налоги в конечном итоге лягут на конечных потребителей", - подытожил Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment.