Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 30 ноября, проголосовала за проект налоговых изменений №5600, который предполагает повышение налогов для физических и юридических лиц).

Голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" - 210;

"За майбутне" - 18;

"Довира" - 19;

Внефракционные - 6.

"Распределение голосов стандартное - "Слуги народа" (всего 210 голосов), "За будущее" и "Довира". Плюс внефракционные. Итого - у "слуг" уже нет монобольшинства. Но за счёт олигархических групп "Довира" и "За будущее" Банковая все ещё может собирать голоса. Пока.

Впрочем, эта победа для неё может оказаться пирровой. Законопроект повышает налоги не только для крупного бизнеса, но и для среднего и мелкого, а также для простых граждан. А потому общественное возмущение им будет серьезное. Что резко усилит протестные настроения в обществе против Зеленского и его власти", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны"

Как писала ранее "Страна", для Банковой это принципиальный законопроект. И не только потому, что он должен обеспечить 15 млрд гривен дополнительных доходов в бюджет, которые уже заложило в проект бюджета правительство. Но и по политическим причинам. Помимо прочего он предполагает увеличить ренту на добычу руды (что ударит по бизнесу Рината Ахметова, с которым ОП сейчас вошел в клинч). Правда, заодно он повышает налоги и для прочего украинского бизнеса, а заодно и для обычных украинцев.

Отметим, что де-факто принятие этого законопроекта было требованием МВФ.