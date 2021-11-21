Петиция об обязательном использовании чиновниками в рекламе работы госструктур (например, "Большой стройки") фразы "выполняется на средства налогоплательщиков", которая размещена на сайте президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан. Теперь Владимир Зеленский должен ее рассмотреть.

Об этом сообщает "Цена государства" в Facebook.

Автор петиции - исполнительный директор "CASE Украина" Николай Боярчук заявил, что чиновники зачастую позволяют себе использовать средства налогоплательщиков для личного политического пиара.

По словам Боярчука, работа, которую госслужащие должны выполнять в ежедневном режиме (в частности, строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) иногда представляется ими как личное достижение. В связи с этим была создана петиция, идея которой заключается в том, чтобы работники госслужб четко указывали, что эти мероприятия выполнены за счет средств налогоплательщиков.

"Не указывается, за чей счет выполняются работы, что может создавать у людей обманчивое впечатление об источниках происхождения средств на создание тех или иных инфраструктурных объектов или объектов социального значения. Требуем на всех информационных материалах о деятельности за счет налогоплательщиков, добавлять надпись, не менее 25% площади информационного материала, "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

Требование касается также объектов, которые создаются за ссудные средства, поскольку государство получает ссуды под гарантию будущих налоговых поступлений, то есть государственные ссуды также ложатся на плечи налогоплательщика", - говорится в петиции.