120 миллиардов за "Мотор Сич": заплатят ли американцы за Украину

Произошло то, о чем предупреждали еще несколько месяцев назад: китайские инвесторы подали в суд на государство Украина из-за национализации компании "Мотор сич". Компания Beijing Skyrizon намерена в Гаагском суде добиться выплаты ей 4,5 млрд долларов. Или более 120 миллиардов гривен по сегодняшнему курсу.

Для наглядности: речь идет о половине всего, что тратит украинский бюджет на медицину, или о половине военного бюджета. Короче, о сумме, выплата которой при любых раскладах ставит Украину на грань катастрофы – потому что вероятность победы китайцев в суде практически стопроцентная.

И тут нужно вспомнить, по чьей вине Украина оказалась в такой ситуации.

Уже совершенную – в полном соответствии с украинским и международным законодательством – покупку "Мотор Сичи" китайским инвесторами запретил лично Владимир Зеленский своим указом, оформленным "во исполнение решения СНБО". То есть вся та история, которая была отрепетирована на китайцах и повторена в этом году уже на украинцах.

Однако инициатором был не украинский президент. Еще никто не успел забыть, какой вой подняли в Штатах, когда выяснилось, что китайские инвесторы приобрели стратегическое предприятие. В Украину лично ездили топ-чиновники администрации Дональда Трампа – формально для "поддержки демократии", по факту – только для того, чтобы выдавить из Зеленского решение по китайцам.

И Зеленский не выдержал. Это в сериале он мог мужественно послать МВФ в "ж…у" – в реальной жизни посылать нет ни желания, ни возможности. Тем более что в истории с "Мотор Сичью" пришлось иметь дело с силами даже более могущественными, чем МВФ.

Однако за это решение кто-то должен будет платить. И если эти силы такие могущественные, то выплату 4,5 млрд долларов они должны взять на себя. Других вариантов нет, поскольку Зеленский еще такую сумму не насобирал, а украинский народ (и формируемый им бюджет) к этому решению никакого отношения не имеют.

Впрочем, все прекрасно понимают, что американцы ничего не заплатят. В лучшем случае – выделят кредит на нужную сумму под минимальные проценты, который все равно придется оплачивать каждому украинцу.

И вот тут действительно нужен будет президент, способный послать американцев в "ж…у" (благо, все это будет происходить, скорее всего, после 2024 года). Китайцы уже сейчас в своем заявлении предлагают мировую – и если Штаты не согласятся оплатить все 4,5 млрд долларов из своего бюджета, нужно просто отдать "Мотор Сич" назад инвесторам. Тем более что вся эта история с санкциями вряд ли доживет до 2024-го.

Мыльный пузырь санкций: у СБУ ничего нет на "Страну"

Основание "санкционной" пирамиды Владимира Зеленского уже начало рушиться. Вчера Верховный суд начал рассматривать иск главреда "Страны" Игоря Гужвы к президенту о признании санкций незаконными – и уже после первого заседания стало ясно, что власть не имеет никаких аргументов в защиту собственного решения: ни одного доказательства "угроз национальной безопасности" представлено не было.

Собственно, еще в момент введения первых санкций, жертвами которых стали телеканалы "112", NewsOne и ZIK, было ясно, что вся эта история полностью незаконна. Если бы была законна – то СБУ пошла бы в суд. Но в суд ей идти было не с чем.

И сейчас, спустя десять месяцев после начала "санкционной" эпопеи, власть не пошла в суд ни с одним из пакетов "железобетонных доказательств", на основании которых принимались санкции СНБО. И пусть Зеленский не считает людьми тех, против кого вводил санкции, в суд обратились именно они – показав, кто на самом деле уважает собственное государство и его законы, а кто является "особью", плюющей на всех и вся.

Разумеется, вся эта история быстро не закончится. Власть Зеленского слабеет день ото дня, но у него еще достаточно рычагов для того, чтобы максимально затормозить процессы "полного разоблачения" санкционной политики. И, тем не менее, уже практически нет сомнений, что санкции умрут раньше, чем Зеленский покинет Банковую. Просто их смерть станет одним из завершающих штрихов в картине падения режима Зе-диктатуры.

Bellingcat обвиняет Зеленского во лжи

Санкции – не единственный вопрос, по которому у президента не сходятся концы с концами. Таких вопросов после пятничной пресс-конференции оказалось очень много. И со всеми Банковая просто не сможет разобраться.

Вчера, как говорится, "поплыла" история с "вагнеровцами", которую политтехнологи Офиса президента, скорее всего, считали закрытой в пятницу. В Bellingcat не согласились с той версией, которую озвучил Зеленский, и фактически обвинили президента во лжи.

Как все еще помнят, версия президента сводилась к тому, что глава разведки пришел к нему с предложением провести операцию, а Зеленский, обеспокоившись безопасностью гражданских, которые полетят в самолете вместе с "вагнеровцами", своего согласия не дал.

Однако эта версия не стыкуется не только с расследованием Bellingcat, но даже с "расследованием", которое провела следственная комиссия Марьяны Безуглой. Поскольку, согласно ей, получается, что некто дал команду готовить операцию, потратить сотни тысяч долларов на ее подготовку, и только после этого Бурба пришел к Зеленскому и предложил утвердить план.

И это еще не все нестыковки. Выходит, что Зеленский отказался проводить операцию, но Бурба его не понял и продолжал подготовку, а потом пришел на Банковую за отмашкой – и там глава Офиса президента предложил все просто перенести на несколько дней, вместо того, чтоб передать запрет Зеленского на ее проведение.

На эти очевидные нестыковки и обратили внимание в Bellingcat. Ведь очевидно, что разведка не могла начать дорогостоящую подготовку к операции без согласия с Банковой. А значит, если бы Зеленский изначально был против того, чтобы рисковать гражданскими, то деньги просто не были бы потрачены. Собственно, эти сотни тысяч долларов, потраченные зря, и есть доказательством лжи президента.

Что касается пятничной версии, ее проблема в одном: она придумана постфактум, даже после отчета Безуглой. Причем, скорее всего, прочитана на "Стране", которая с самого начала писала о том, что ничего хорошего такая спецоперация принести не могла. А значит, несмотря на санкции, "Страну" на Банковой читают внимательно.

Бацька готов воевать с Украиной

На отсутствие логики в действиях нынешней власти можно было бы не обращать внимания, если бы это не шло во вред государству. Как, например, в ситуации с Белоруссией.

Всего лишь на прошлой неделе премьер презентовал стратегический план правительства, предусматривающий полный отказ от электроэнергии из Белоруссии уже в 2023 году. А на этой неделе власть начала реализовывать данный план, в два раза… увеличив импорт белорусского электричества.

Нынешние 900 мегаватт в час, импортируемые из страны "кровавого тоталитарного режима", – это уже критическая отметка, означающая, что без "грязного" белорусского электричества украинская энергосистема ляжет.

Проблемность ситуации почувствовал даже всегда бескомпромиссный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вдруг заявил, что "сжигать все мосты с Белоруссией не стоит". Но, в общем-то, заявил он это поздно.

Александр Лукашенко, разочарованный слабым эффектом "мигрантской" акции в плане собственной легитимизации, вчера сделал сенсационное заявление о том, что в случае российско-украинской войны белорусские войска будут "ясно, на чьей стороне". Сторону он не назвал, но назвал вероятного противника: "Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу".

Можно не сомневаться, что украинская власть всех собак за это заявление повесит на Бацьку. Однако стоит вспомнить о том, что до официального непризнания Лукашенко Киевом белорусский президент ни одного недружественного заявления в адрес Украины не делал. Поэтому стоит винить лишь самих себя в том, что помогли загнать Бацьку в российский угол. И надеяться, что Лукашенко не станет выключать рубильник собственной электроэнергии на пути, ведущем в Украину.

Берлин показывает зубы Вашингтону

Международная политика становится все более бескомпромиссной не только в рамках бывшего СНГ, но и в глобальном масштабе. Вчера правительство Германии впервые открыто осудило санкции, которые Белый дом ввел против "Северного потока – 2".

Представитель немецкого Министерства иностранных дел Кристофер Бургер официально заявил: "Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников". При этом явно подразумевая – мол, зачем нам такие союзники, которые вводят против нас санкции.

Интересно, что это уже второе заявление с таким смыслом. Первое прозвучало от представителей партии "Зеленых" – главных противников "СП – 2" в Германии. Они тогда сказали нечто вроде "СП – 2" – это ошибка, но это наша ошибка, и Америка тут ни при чем".

И уж если такое говорят даже "зеленые" (а теперь – и МИД), то становится очевидным: новое немецкое правительство будет даже менее лояльным по отношению к США, чем их предшественники эпохи Ангелы Меркель.

Байден уже, видимо, понял это, раз лоббирует в Вашингтоне не голосование в Сенате за санкции против "СП – 2". Но сделанного не воротишь: Германия уходит из-под влияния США, и ее возвращение будет стоить очень дорого. А может, и вовсе окажется невозможным: ведь правящая в Берлине коалиция задекларировала начало реформы Евросоюза, которая устранит американское влияние с континента.