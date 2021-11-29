Министерство иностранных дел Германии выступил против санкций Соединенных Штатов по газопроводу "Северный поток-2", расценив их как соперничество с союзниками. От имени ведомства выступил его глава Кристофер Бургер.

Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Германии сообщил, что Берлин находится в тесном контакте с Вашингтоном по всем вопросам, связанным с "Северным потоком-2", совместным заявлением американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. При этом он добавил, что Америке известна позиция ФРГ по санкциям.

"Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников, поэтому тут не должно быть ничего удивительного", — заявил глава немецкого МИД.

Напомним, 23 ноября Вашингтон принял решение ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Новые ограничительные меры будут введены в отношении компании Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано собственностью, которая подлежит блокировке.

В результате в Кремле негативно отреагировали на введение Вашингтоном новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Там считают, что ограничительные меры в отношении трубопровода являются незаконными и неправильными.

Кроме этого, правительство ФРГ также призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2", поскольку это "нанесет ущерб трансатлантическому единству".