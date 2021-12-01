Координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл признал, что партнерство США, Великобритании и Австралии в рамках нового военного блока AUKUS направлено против Китая.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Смотрите, сколько изменилось за короткий срок. И это в большинстве своем было вызвано действиями Китая. Поэтому те, кто выражает замечания или критикует эти усилия, я думаю, должны задать себе вопрос: что лежит в основе движущей силы этой инициативы? В основе лежит как очевидная тревога о том, что мы видели в плане определенных действий и политик Китая. Но также уверенность в том, что у нас есть роль в нашем будущем и мы выстоим", - сказал Кэмпбелл во время конференции, организованной австралийским аналитическим центром Lowy Institute.

Он также добавил, что еще несколько лет назад такого сотрудничества между США, Великобританией и Австралией не предполагалось, но действия КНР якобы сблизили государства.

Буквально на днях "Страна" сообщала, что США планируют расширить свое военное присутствие и для этого усилить необходимую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана. В Минобороны страны признали, что это будет сделано в рамках стратегии сдерживания Китая.

Также мы рассказывали, что на Западе обсуждаются сценарии, по которым может пойти обострение вокруг Тайваня и противостояние за этот регион между США и КНР.